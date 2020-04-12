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الثلاثاء المقبل.. "إسكان البرلمان" تنظم زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة

11:29 ص الأحد 12 أبريل 2020
الثلاثاء المقبل.. "إسكان البرلمان" تنظم زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تنظيم اللجنة لزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية، وتنفيذ الإجراءات الوقائية للعاملين بهذه المشروعات والتزامهم بالتعليمات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الإجراءات الوقائية فرض عين على كل مواطن في المرحلة الحالية لمنع تفشى فيروس كورونا، ولابد من الالتزام بهذه الإجراءات كاملة دون التهاون بها، سواء الكمامة او الجوانتيات أو المواد المطهرة، ومراعاة التباعد وعدم التكدس أثناء العمل أو أثناء أوقات الراحة وعلى وجه التحديد أثناء تناول الوجبات، بالإضافة للحرص على أن يكون لكل عامل أدوات شخصية خاصة به.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك مجموعة من الأخبار الكاذبة والشائعات التي خرجت بالتزامن مع الأزمة تهدف لتشويه صورة بعض المؤسسات وتشيع كذبا بتوقف العمل في المشروعات القومية، ولكن في حقيقة الأمر الأعمال تسير وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات منظمة وزارة الصحة، وأن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، والهدف منها تشويه الصورة فقط.

وناشد رئيس لجنة الإسكان، جميع العاملين والمواطنين بشكل عام بالحرص على الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن كل الجهود القوية التي تبذلها الدولة لابد أن تُقابل بوعي من المواطنين، وحرص على انتهاء هذه الأزمة سريعا من خلال تنفيذ التعليمات على قدر الإمكان والقضاء على بعض الممارسات التي من شأنها أن تتسبب في سيناريو غير مقبول.​

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