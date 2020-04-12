حدث ليلاً | مصر تقترب من ألفي إصابة بكورونا.. و"أمريكا" تحت الكارثة الكبرى

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تسجيل 145 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و11 حالة وفاة جديدة.

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أول قرار من وزيرة الصحة بعد زيادة إصابات الفرق الطبية بكورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، السبت، اجتماعًا مع الفرق الطبية بمستشفيات العزل عبر فيديو كونفرنس؛ للاطمئنان عليهم والوقوف على احتياجاتهم ومتابعة حالة المصابين.

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"بعيد عن الدين".. أول تعليق من شيخ الأزهر على واقعة طبيبة الدقهلية

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن المشهد المتداول لرفض دفن طبيبة توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا، بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين.

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خبير دولي: إثيوبيا لم تتراجع.. وتغازل أمريكا على حساب مصر والسودان

قال الدكتور أحمد المفتي، خبير التفاوض الدولي ومثل السودان السابق في مفاوضات سد النهضة، السبت، إن إثيوبيا لم تتراجع عن موقفها.

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"لا يليق بشعب مصر".. متحدث الصحة معلقًا على أحداث دفن الطبيبة المتوفاة بـ"كورونا"

علّق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على أحداث منع دفن جثمان طبيبة إثر مصابة كورونا، بسبب تجمهر عدد من أهالي قرية شبرا البهو بمركز أجا بالقليوبية، قائلًا: "ما حدث اليوم لا يليق بشعب مصر العظيم .. جثامين وفيات الكورونا لا تسبب العدوى إطلاقًا".

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مجاهد: 30% من وفيات كورونا توفوا قبل وصولهم إلى المستشفيات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوضع الحالي لفيروس كورونا في مصر مطمئن، مضيفًا "الحفاظ على المعدل الحالي من الإصابات بفيروس كورونا يعتبر في حد ذاته نجاح، ولو قدرنا نحافظ على المعدل ده سنبدأ في الانخفاض تدريجيًا".

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مصر تقترب من ألفي إصابة بكورونا.. وهبوط الوفيات وصعود التعافي (تفاعلي)

اقتربت مصر من حاجز الألفي إصابة بفيروس كورونا المستجد، بتسجيلها اليوم 145 إصابة جديدة، فيما عكس معدل الوفيات اليومي اتجاهه وهبط لأول مرة منذ 6 أيام، وبقي معدل التعافي اليومي بالقرب من أعلى مستوى له.

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لماذا تصر وزارة التعليم على إجراء امتحانات الثانوية العامة رغم "كورونا" ؟ شوقي يرد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون تغيير في جدول الامتحانات المعلنة، رغم تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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لأول مرة.. ترامب يعلن جميع الولايات الأمريكية تحت "الكارثة الكبرى"

صنف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة 50 ولاية تحت حالة الكوارث وليس تحت حالة الطوارئ.

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هوبكنز: 1920 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 1920 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا.

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ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة في كوريا الجنوبية إلى 10512 شخصا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و 512 شخصا.

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بنجلاديش تعدم شنقًا قاتل مؤسس البلاد الراحل مجيب الرحمن

قال مسؤولون في بنجلاديش، السبت، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا فى ضابط سابق بالجيش أدين باغتيال مؤسس البلاد وزعيم الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن.

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