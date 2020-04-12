وقعت عليه وزيرة الثقافة.. بيان لاستنكار المشاحنات بين مصريين وكويتيين

كتب- محمد عاطف:

أصدر عدد من المثقفين المصريين، اليوم السبت، بيانًا استنكروا فيه أجواء المشاحنات التي أثارها البعض بين دولتي مصر والكويت.

وجاء نص البيان كالتالي:

"نحن الموقعون على هذا البيان نتابع بكل أسف، تلك المشاحنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي بدأت من فردين أو ثلاثة لا يمثلون إلا أنفسهم.

ولاحظنا الآتي:



أولًا: أن عددًا كبيرًا جدًا من الشخصيات الكويتية المحترمة، استنكرت هذه التصريحات المستفزة وسجلت مقاطع صوتية ومرئية تذكر بقيمة مصر ودورها في محيطها العربي والإنساني.



ثانيًا: بعض المنتمين لتيار سياسي ملفوظ من الشعب المصري، بدأوا في بث مقاطع مصورة خارج مصر، تحمل الكثير من الإساءة للشعب الكويتي ورموزه.



ثالثًا: صدر بيان محترم من مجموعة كبيرة من رموز الفن والثقافة والشخصيات العامة الكويتية يلفت النظر إلى تلك المحاولات للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، ويدين تلك المحاولات.

وعليه فقد اجتمع رأي الموقعين على هذا البيان على الآتي:



1- العلاقة الاستراتيجية بين كل من مصر والكويت هي علاقة أخوة تاريخية ممتدة تم اختبارها على مدى عقود طويلة في جميع ظروف الشدة والرخاء، وأثبتت الظروف متانة هذه العلاقة المستندة إلى المحبة والقيم الإنسانية الرفيعة والمصالح المشتركة.

2- إننا كأبناء للشعب المصري العظيم نحترم دور دولة الكويت الشقيقة في مجالات عدة وخاصة في شأن الثقافة والتنوير والمبادرات الإنسانية.

3- نستنكر هذه المشاحنات أيًا كان مصدرها، والرامية إلى تفتيت النسيج العربي في وقت هو الأصعب في تاريخ الأمة العربية.

4- نؤكد ضرورة تماسك كافة الدول العربية على أرضية التعاون الإنساني والمصالح المشتركة، في زمن التكتلات، ضد الفوضى القائمة في المنطقة والتي تضر جميع الدول بلا استثناء.

الموقعون:

1- د.ايناس عبد الدايم ( وزيرة الثقافة )

2-- د.حسام بدراوي ( أستاذ بجامعة القاهرة )

3- د. مؤمنة كامل ( طبيبة )

4- راجح داود ( مؤلف موسيقي )

5 - مارجريت عازر ( عضو مجلس النواب )

6- سمير العصفوري ( مخرج مسرحي )

7- رمزي العدل ( جيولوجي )

8- اشرف زكي ( رئيس اكاديمية الفنون )

9- الهام شاهين ( ممثلة )

10- هالة صدقي ( ممثلة )

11- د. احمد نوار ( فنان تشكيلي )

12- م.خالد عبد المجيد سيف ( رئيس مجلس ادارة معاهد الصفوة العالية )

13- د.عواطف عبد الرحمن ( استاذة جامعية )

14- حمدي رزق ( اعلامي )

15- فريدة الشوباشي ( كاتبة )

16- د.حازم ياسين ( استاذ جراحة العيون - طب القاهرة )

17- د.اليزابيث شاكر ( عضو مجلس النواب )

18- مجدي احمد علي ( مخرج )

19- د.ايهاب الخراط ( استشاري الطب النفسي )

20- حسين نوح ( فنان تشكيلي )

21- طارق الشناوي (كاتب صحفي و ناقد فني )

22- هالة سرحان ( اعلامية )

23- د.لمياء محسن ( عميدة كلية طب نيو جيزة )

24- عبلة الرويني ( كاتبة )

25- فريد زهران ( ناشر )

26- صلاح عبدالله ( ممثل )

27- د.حمدي بدراوي ( عميد طب الازهر الأسبق )

28- د. عمرو سرحان ( عميد طب المنصورة الأسبق )

29- السفير هاني شاش ( وزارة الخارجية )

30- د.اسامة حمدي ( خبير السكر بجامعة هارفارد )

31- ايمن سلامة ( كاتب )

32- فاطمة البودي ( ناشرة )

33- عزة مصطفى ( مذيعة )

34- وائل لطفي ( صحفي )

35- محمد الروبي ( ناقد فني )

36- عبد الغني الإمام ( استاذ الهندسة الصناعية )

37- لواء امير شحاتة ( حرس جمهوري سابق )

38- محمد انيس ( سفير سابق )

39- سيد فؤاد ( رئيس مهرجان السينما الأفريقية )

40- د.مونا غنيم ( مؤلفة موسيقية )

40- عمر عبد العزيز ( مخرج )

42- د.ثريا رمضان ( استاذ صحة نفسية - جامعة عين شمس )

43- ساندرا نشأت ( مخرجة )

44- د.هاني عنان ( رجل اعمال )

45- هالة خليل ( مخرجة )

46- فاطمة ناعوت ( أديبة وكاتبة صحفية )

47- م.عادل لطفي ( رئيس جمعية مستثمري مدينة الشيخ زايد )

48- كريم العدل ( مخرج سينمائي )

49- ريم العدل ( مصممة ازياء سينمائية )

50- ميسون محفوظ ( مترجمة )

51- يحي قلاش ( نقيب الصحفيين السابق )

52- ياسر صادق ( مخرج مسرحي )

53-هشام أصلان ( كاتب )

54- هاني كمال ( ممثل )

55- د.عادل ضيف ( عميد هندسة المنصورة الأسبق )

56- محمد العدل ( منتج سينمائي )

57- مدحت العدل ( كاتب )

58- د.خالد منتصر

59- هاني كمال ( فنان )

60- عرب لطفي ( مخرجة )

61- عمرو قابيل ( مخرج مسرحي )

32- احمد زيدان ( شاعر )

63- د.عمرو ابو العز ( عميد طب الاسنان السابق )

64- محمود حربي ( صحفي )

65- اشرف محمد ( سيناريست )

66- محمد لطفي ( صحفي )

67- نبيل عبد السلام ( محامي )

68- جمال قاسم ( مخرج مسرحي )

69- عبد الحليم جعفر ( محاسب )

70- محمد العبد ( رجل اعمال )

71- جمال بخيت ( شاعر )

72- د.أحمد مجاهد (أستاذ جامعى)

73- د. حسن عطية (ناقد وأستاذ اكاديمي)

74- دينا دياب (صحفية)