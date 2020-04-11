مصر تقترب من ألفي إصابة بكورونا.. وهبوط الوفيات وصعود التعافي (تفاعلي)

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

اقتربت مصر من حاجز الألفي إصابة بفيروس كورونا المستجد، بتسجيلها اليوم 145 إصابة جديدة، فيما عكس معدل الوفيات اليومي اتجاهه وهبط لأول مرة منذ 6 أيام، وبقي معدل التعافي اليومي بالقرب من أعلى مستوى له.

وحافظ معدل الإصابات اليومي على تذبذبه في نفس المستويات منذ بداية أبريل، وصعد اليوم السبت بـ50 حالة عن أمس، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة التي تم تسجيلها في مصر حتى مساء اليوم إلى 1939 حالة.

وعكس معدل الوفيات اتجاهه الصعودي اليوم، مسجلا 11 حالة وفاة مقارنة برقمه القياسي أمس وهو 17 حالة وفاة يومية بالفيروس. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر إلى 146 حالة وفاة. فيما بقيت نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات على حالها 7.5%.

وارتفع معدل التعافي اليومي عن أمس بواقع 6 حالات، ليلامس مستواه القياسي الذي سجله أمس الأول بـ43 حالة. وخرج اليوم 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم، ارتفع عدد المصابين الذين لا يزالون محتجزين بمستشفيات العزل إلى 1367، بزيادة قدرها 92 مريضا عن أمس. ومن بين المصابين المحتجزين بمستشفيات العزل تحولت عينات 116 من إيجابية لسلبية، وسيغادرون المستشفى بعد انتهاء مدة الحجر والتأكد من شفائهم بشكل كامل.