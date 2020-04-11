أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

معهد ناصر ينفي شائعة وفاة طفل مصاب بالسرطان بسبب "كورونا"

10:25 م السبت 11 أبريل 2020
معهد ناصر ينفي شائعة وفاة طفل مصاب بالسرطان بسبب "كورونا"

مستشفى معهد ناصر

كتب- أحمد جمعة:

نفى مستشفى معهد ناصر، اليوم السبت، ما تردد عن وفاة طفل مصاب بالسرطان، بفيروس كورونا المستجد داخل المعهد.

وقال المعهد في بيان اليوم، إنه لا يوجد حالات اشتباه في الإصابة بكورونا داخل قسم أورام الأطفال في الفترة الحالية أو في أي فترة سابقة.

وكشف معهد ناصر تفاصيل إصابة طبيبة بفيروس كورونا، قائلة إن الطبيبة تأكدت إصابتها أثناء عملها بمستشفى آخر، ولا يوجد تعامل لها مع قسم أورام الأطفال.

وأشار إلى أنه فور تأكيد إصابة الطبيبة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحصر جميع المخالطين لها، وسحب عينات لهم، وجاءت جميع النتائج سلبية، كما تم تطبيق الحجر المنزلي على جميع المخالطين لمدة 14 يومًا ومتابعتهم بصفة يومية.

وأوضح البيان أن إدارة المعهد تلتزم بتطبيق معايير مكافحة العدوى والترصد وتوفير وسائل الحماية والوقاية للفريق الطبي أو العاملين أو المرضى.

مستشفى معهد ناصر فيروس كورونا قسم أورام الأطفال السرطان الشائعات

الخبر التالى:

مجلة "OAG": "القاهرة" ثامن أضخم مطار في الشرق الأوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1939

    عدد المصابين

  • 426

    عدد المتعافين

  • 146

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1766855

    عدد المصابين

  • 400708

    عدد المتعافين

  • 108124

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة