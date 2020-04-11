أول قرار من وزيرة الصحة بعد زيادة إصابات الفرق الطبية بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماعًا مع الفرق الطبية بمستشفيات العزل عبر فيديو كونفرنس؛ للاطمئنان عليهم والوقوف على احتياجاتهم ومتابعة حالة المصابين.

وأشارت الوزيرة في بيان اليوم إلى أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية، تم عقد الاجتماع مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، ١٥ مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.

ووجهت الوزيرة بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.

ووجهت "زايد" بتشكيل لجنة مركزية يكون هدفها الأساسي الحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، بالنظر إلى أن الإصابات بين الأطقم الطبية في العالم تصل في بعض الدول إلى حوالى 25%.

وقالت الوزارة إن اللجة بدأت بالفعل في عملها وجارٍ المرور على جميع المستشفيات للتأكد من استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات وتطبيقها.

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة بين الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة جاء معظمها من خارج المستشفيات وحوالي 12 % فقط من داخلها.

كما توجهت الوزيرة بخالص الشكر والتقدير للفرق الطبية في كل أنحاء مصر وأسرهم لما يبذلونه من جهداً كبير لحماية الوطن.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.