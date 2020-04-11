الصحة: 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 145 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و11 حالة وفاة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المصابين الجدد جميعهم مصريين، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولم تذكر الوزارة مزيدًا من التفاصيل عن حالات الوفاة الـ 11.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 146 حالة وفاة.

وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.