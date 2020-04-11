رئيس "المستشفيات التعليمية" يكشف حقيقة إغلاق مستشفى المطرية بسبب "كورونا"
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عدم ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مستشفى المطرية التعليمي، نافيًا ما تم تداوله من إغلاق للمستشفى.
وقال في تصريحات صحفية، إن المستشفى اتخذ إجراءات احترازية لمنع إصابة أي من اطقمها الطبية، مشيرًا إلى أن مدير مستشفى المطرية أكد على الأطباء والتمريض المتعاقدين مع مستشفى الزيتون في غير أوقات عملهم بالمطرية بالعزل المنزلي كإجراء احترازي من المستشفى مثل ما فعلت مستشفى الزيتون، وطبقًا لما تم تعميمه من وزارة الصحة للحفاظ على الأطقم الطبية وسير العمل بالمستشفى لخدمة المرضى.
وأغلق مستشفى الزيتون أبوابه أمس، ووجه العاملين به بالعزل المنزلي 14 يومًا، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا من الأطقم الطبية.
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