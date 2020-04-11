هل دخل العقار الياباني بروتوكول علاج كورونا في مصر؟ التعليم العالي تُجيب

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اليوم السبت، إنه منذ بداية أزمة فيروس كرورنا المستجد، ركزت الدولة جهودًا كبيرة على البحث العلمي في هذا الصدد؛ حيث تم تشكيل لجان يُشرف عليها الوزير بشكل شخصي، وإن تلك اللجان تبحث كل ما هو جديد حول العالم بشأن الفيروس، لافتًا إلى أن هناك تواصل دائم بين الدول وبعضها مع بعض في هذا الصدد.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه منذ أكثر من شهر كانت هناك نتائج مبشرة في دولة اليابان لأحد العقاقير المستخدمة لعلاج مصابي فيروس كورونا، فعرض الوزير على رئيس الجمهورية تلك النتائج، الذي كلَّف بدوره الوزارة بإحضار عينات من هذا العقار إلى مصر؛ لتجربته ودراسة مدى إمكانية نجاحه، وتم التواصل مع الجانب الياباني عبر السفارة، وحصلنا على عينات من العقار، والذي يحمل اسمًا علميًّا هو "فافي برافير"؛ حيث تمت تجربته على 320 مريضًا وأثبت نجاحًا كبيرًا على 91% من الحالات، وهو يستخدم في علاج أنواع أخرى من الفيروسات، وأثبت نجاحه مع "كورونا" كعلاج.

وأشار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أن الدولة المصرية في مرحلة إدخال هذا العقار في بروتكول علاج المرضى المصريين، وأن هناك نتائج مبشرة على مصابي "كورونا" سيتم إعلانها فور التأكد منها في مصر، منوهًا إلى أن هناك تنسيق مع إحدى شركات الأدوية الوطنية للحصول على المادة الخام لهذا العقار وتصنيعها في مصر حال تأكد نتائج إيجابية لهذا العقار.

وأوضح عبدالغفار أن الوزارة وبحاثيها يجرون تجارب الآن على التركيب الجيني للفيروس، وبمجرد التوصل إليه سيتم الاعلان عنه، لأن الوزارة لا تعلن عن خطوات تقوم بها إلا بعد ظهور نتائج إيجابية لتلك الخطوات.