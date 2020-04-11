أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بعد إغلاق "الزيتون".. قرار من مستشفى المطرية بشأن العاملين في كلا المستشفيين

09:12 م السبت 11 أبريل 2020
بعد إغلاق "الزيتون".. قرار من مستشفى المطرية بشأن العاملين في كلا المستشفيين

مستشفى المطرية التعليمي

كتب- أحمد جمعة:

قررت إدارة مستشفى المطرية التعليمي، منح جميع العاملين من أطباء وتمريض وأفراد أمن الذين تربطهم صلة عمل أو قرابة بأحد العاملين في مستشفى الزيتون، إجازة 14 يومًا مدفوعة الأجر، على أن يخضعوا لفترة العزل المنزلي لمدة أسبوعين.

كانت إدارة مستشفى الزيتون قررت إغلاق المستشفى لمدة 14 يومًا بداية من أمس الجمعة، بعد اكتشاف العديد من الإصابات بفيروس كورونا بين الفريق الطبي، نتيجة عدوى من مريضة.

وقالت هيئة المستشفيات التعليمية في بيان اليوم، إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بمستشفى المطرية التعليمي نظرا لغلق مستشفى الزيتون ووجود بعض من العاملين يعملوا بكلا المستشفيين، أو تربطهم صلة قرابة أحد العاملين هناك.

وأضافت الهيئة أنه تقرر منح هؤلاء العاملين ممن تربطهم أي صلة بمستشفى الزيتون سواء تمريض أو إداريين إجازة وعزل منزلي لحين ظهور نتائج المسح للعاملين بمستشفى الزيتون والمخالطين لهم؛ حرصا على سلامة المرضى والأطقم الطبية العاملة بالمستشفى.

وشددت على أنه لم يتم إغلاق المستشفى أو أي قسم به، وأن العمل يجري بصورة طبيعية داخله.

مستشفى المطرية التعليمي مستشفى الزيتون فيروس كورونا

الخبر التالى:

​الأشراف: تنسيق شامل مع الصحة والأزهر والكنيسة لمساندة "الجيش الأبيض"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1715143

    عدد المصابين

  • 389374

    عدد المتعافين

  • 103874

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة