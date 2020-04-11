بعد إغلاق "الزيتون".. قرار من مستشفى المطرية بشأن العاملين في كلا المستشفيين

كتب- أحمد جمعة:

قررت إدارة مستشفى المطرية التعليمي، منح جميع العاملين من أطباء وتمريض وأفراد أمن الذين تربطهم صلة عمل أو قرابة بأحد العاملين في مستشفى الزيتون، إجازة 14 يومًا مدفوعة الأجر، على أن يخضعوا لفترة العزل المنزلي لمدة أسبوعين.

كانت إدارة مستشفى الزيتون قررت إغلاق المستشفى لمدة 14 يومًا بداية من أمس الجمعة، بعد اكتشاف العديد من الإصابات بفيروس كورونا بين الفريق الطبي، نتيجة عدوى من مريضة.

وقالت هيئة المستشفيات التعليمية في بيان اليوم، إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بمستشفى المطرية التعليمي نظرا لغلق مستشفى الزيتون ووجود بعض من العاملين يعملوا بكلا المستشفيين، أو تربطهم صلة قرابة أحد العاملين هناك.

وأضافت الهيئة أنه تقرر منح هؤلاء العاملين ممن تربطهم أي صلة بمستشفى الزيتون سواء تمريض أو إداريين إجازة وعزل منزلي لحين ظهور نتائج المسح للعاملين بمستشفى الزيتون والمخالطين لهم؛ حرصا على سلامة المرضى والأطقم الطبية العاملة بالمستشفى.

وشددت على أنه لم يتم إغلاق المستشفى أو أي قسم به، وأن العمل يجري بصورة طبيعية داخله.