تشييع جثمان المطران "يوسف حنوش" بإيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك (صور)
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كتب- مصطفى علي:
شيعت إيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك، اليوم السبت، جثمان المطران يوسف حنوش، والذي وافته المنيه مساء الخميس الماضي، عن عمر يناهز 70 عامًا.
وترأس الصلاة المطران جورج شيحان مطران إيبارشية القاهرة المارونية بتكليف من غبطة البطريرك أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، الذي أعرب في رسالته عن حزنه لرحيل المطران حنوش، بمشاركة كلًا من البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ونيقولاس هنري السفير البابوي بجمهورية مصر العربية، والمطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والأب بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي للكلدان في مصر ولفيف من الأباء المطارنة أعضاء السينودس المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وبمشاركة عدد من أسرة المطران المتوفى.
وتضمنت رسالة البطريرك يونان تكليف للمطران شيحان، بإدارة شئون إيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك لحين انتخاب مدبر بطريركي خلفًا للمطران المتنيح.
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