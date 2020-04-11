الإنتاج الحربي تصنع "جهاز تنفس صناعي بسيط".. وتنتظر موافقة الصحة

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنشاء خطوط إنتاج سريعة؛ لإنتاج الكمامات بفلتر وبدون فلتر، موضحًا أن هذه الكمامات متوفرة في منافذ الإنتاج الحربي، بأسعار أقل بكثير من المعروضة في الأسواق حاليًا.

وأضاف في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، أن الإنتاج الحربي تلقت العديد من المقترحات من قبل أفراد وهيئات بحثية لعمل عينات بحثية بشأن أجهزة التنفس الصناعي، موضحًا أن الإنتاج الحربي انتهت من تنفيذ تصنيع جهاز للتنفس الصناعي، وفي انتظار إقراره من وزارة الصحة بعد أن تم عرضه على الجهات المختصة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الصحة مختصة بإقرار جهاز التنفس الصناعي، وسيتم الانتهاء منه خلال يومين على الأكثر، بعد أن تم عمل عينة صناعية على الجهاز، وهو جهاز تنفس صناعي بسيط يستخدم في الأزمات عندما يكون هناك إصابات كثيرة.

وأشار العصار إلى أن الإنتاج الحربي صنعت سوائل ومحاليل ومطهرات مختلفة الأنواع والاستخدامات، بالإضافة إلى مطهرات للطرق والمباني والشوارع، وهي متواجدة في جميع المنافذ بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالأسعار في الأسواق حاليًا.

وشدد على أن الإنتاج الحربي جزء من القوات المسلحة، وهناك تعاون وثيق مع القوات المسلحة لتوفير المعدات والمستلزمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن إنتاج أجهزة ومعدات، وهناك إنجازات تمت على أرض الواقع بالفعل.​