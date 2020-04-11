وزير النقل يتفقد تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان" الصحراوي (صور)

كتب- أسامة علي:

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم السبت، أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان" الصحراوي الغربي، من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم وحيث يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق.

بدأت الجولة بتفقد كوبري تقاطع طريق الفيوم مع أسيوط الصحراوي، والذي تم الانتهاء منه.

كما تفقد الوزير، أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق، حيث وجه الوزير بالانتهاء من البوابات قبل بداية شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن هذه البوابات نقاط سيطرة فنية (محددات وموازين) وأمنية وإدارية (نقاط للشرطة والإسعاف) وليس فقط مجرد نقاط تحصيل تلاها تفقد قطاعات المشروع المختلفة، حيث تم تقسيمه إلى 11 قطاع لسرعة الإنجاز.

وأكد الوزير ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلام طبقًا للمواصفات القياسية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري.

وتابع: "وزيادة عدد رحلات نقل الركاب مع تقليل العدد الذي يتم نقله في كل رحلة"، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية خاصة مع مساهمتها الايجابية في الاقتصاد القومي وإحداث التمنية الشاملة، مشيدًا بحرص شركات المقاولات المصرية الوطنية على استمرار تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع اتخاذ هذه الإجراءات خاصة وأن هذه.

وعلى هامش جولته التفقدية أكد الوزير، أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه 3 بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات (3 حارات) في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني (2 حارة) لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، كما أن المشروع يشمل إنشاء 21 عملًا صناعيًا "5 كباري و16 نفقًا".

وأضاف، أن هذا الطريق سيكون حرًا مثل طرق "القاهرة – الإسكندرية"، و"القاهرة – السويس"، و"شبرا – بنها" الجديد، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد وأنه سيكون جزء من محور القاهرة /كيب تاون، لافتًا إلى أن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة.

وأوضح أنه بخصوص المشروع القومي للطرق فقد تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ عام 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى. 30.5 ألف كم.​