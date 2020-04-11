لصرف الـ500 جنيه.. تخصيص 4 آلاف منفذ للبريد و600 مدرسة وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء العد التنازلي لصرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدي 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أنه تم تقسيم المستحقين علي شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولي بدءاً من الاثنين المقبل ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتي يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول للمستحق قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد بالرسالة يوم، ومكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.

وأكد الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظا على سلامتهم، وضعت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي برئاسته، كافة الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوي فيروس كورونا، تم تخصص 4 آلاف منفذ للبريد على مستوي الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها، بالإضافة إلى فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في بعض المحافظات.

وأشار سعفان إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، سيراعي تخصيص موعد سيعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

وكشف الوزير عن أن إجمالي الذين سجلوا أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.