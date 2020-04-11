"شعراوي" يتابع مع محافظ الغربية حلول مشكلة النظافة وتراكمات المخلفات

كتب- محمد نصار:



قالت وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، الوزير، عقد اجتماعًا مع الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ.



واستعرض المجتمعون، خلال اللقاء، جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية وبعض الشوارع في المدن والقرى ومواقف السيارات للنقل العام وتلخص بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو ارتفاع لأسعار السلع الأساسية وإغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والمطاعم، والقرارات الخاصة بمواعيد حظر التجوال.



كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة، ومنع أي محاولات من المواطنين لاستغلال تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.



وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم وحزم على التعديات والمخالفات واستمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات.



وعقد الوزير محمود شعراوي، اجتماعًا موسعًا بحضور محافظ الغربية ونائبه وعدد من قيادات الوزارة وممثلين لوزارة الإنتاج الحربي والوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة لاستكمال اللقاءات التي عقدت بمقر المحافظة والوزارات المعنية بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وعلي رأسها وزارتي الإنتاج الحربي والبيئة واستشاريين البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.



وشهد الاجتماع بحث وضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة لرفع تراكمات المخلفات التاريخية الموجودة في بعض المواقع بالمحافظة ورفع كفاءة المنظومة بصورة عاملة، في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.



كما تم خلال اللقاء استعراض جهود وزارة الانتاج الحربي لتأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بدفرة والمحلة الكبري بعد توقف بعضها عن العمل بسبب التراكمات الكبيرة وأعمال الصيانة الجارية بما يساعد في تحسين مستوى النظافة بالمحافظة والحصول على رضا المواطنين عن مستوى النظافة في الشارع.



وعرض محافظ الغربية ونائبه، تفاصيل الموقف الخاص بمنظومة المخلفات وخاصة المشكلة الحالية لمصنعي معالجة وتدوير المخلفات بدفرة والمحلة الكبرى خاصة في ظل ضعف كفاءة خطوط التدوير وزيادة معدل تولد المخلفات عن السعات التصميمية للمصنعين وسوء عمليات التشغيل خلال السنوات السابقة والتي أدت إلى تراكم المخلفات بكميات كبيرة داخل المصنعين.



وأشار المحافظ إلى أن التصميم الحالي لمصنع دفرة لا يسمح بتدوير المخلفات الصلبة البلدية بسبب حجم التركمات داخل المصنع وسوء توزيع الخطوط وانخفاض الكفاءة التشغيلية وتدني عمليات الصيانة، مشيرًا إلى أن مصنع المحلة الكبرى يعاني أيضًا من انخفاض الكفاءة التشغيلية وتدني عمليات الصيانة.



كما استعرض محافظ الغربية جهود المحافظة لرفع التراكمات التاريخية الموجودة من القمامة، والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة البيئة لحل تلك المشكلة.



وأشار اللواء شعراوي، إلى أن الحكومة تسعى في ظل متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع بين الوزارات المعنية على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة القمامة والتخلص الآمن منها في كافة محافظات الجمهورية.



وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية عنصر الوقت لتغيير الصورة الحالية لكافة محافظات مصر فيما يخص مشكلة القمامة خاصة مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحفاظ علي صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشدد شعراوي، علي أنه سيتم وضع جدول زمني لمتابعة جهود رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية للمعدات في توقيتاتها والالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات.



ووجه الوزير، بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية بالمنظومة لاستلام المعدات الجديدة التي سيتم توريدها للمحافظة والمعدات والخطوط التي تم اجراء صيانة لها.



وشدد الوزير، على أهمية إجراء الصيانة الدورية للخطوط التي سيتم تشغيلها بالمصانع بعد رفع كفاءتها لضمان الحفاظ عليها لسنوات طويلة.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الحلول لسرعة إنهاء الأزمة الحالية بالغربية وتغيير الوضع الراهن بالمحافظة.