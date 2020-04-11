خريطة انتشار إصابات ووفيات كورونا حول العالم (تفاعلي)

كتب- أشرف جهاد وعصام خضيري:

يرصد مصراوي عبر خريطة تفاعلية إجمالي الإصابات والوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد محليا وعالميًا في كل دولة.

وتكشف خريطة مصراوي؛ تجاوز دول العالم مليون والنصف إصابة مؤكدة، كما تخطى إجمالي حالات الوفاة عالميًا بفيروس كورونا المستجد 100 ألف وفاة.

وما تزال الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا على قائمة الدول الأكثر إصابة، فيما جاءت إيطاليا بؤرة التفشي الأوروبية في المرتبة الثالثة، ثم حلت ألمانيا وفرنسا خلفها مباشرة بالمركزين الرابع والخامس.

ويُمكنكم عبر خريطة مصراوي التالية، الاطلاع على بيانات الإصابات والوفاة بكورونا للدول (التي أبلغت رسميا بوجود إصابات لديها)، والتنقل على الخريطة لاستكشاف التغييرات التي تحدث يوميا منذ يناير الماضي.