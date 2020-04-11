مدبولي: نتابع تكليفات الرئيس السيسي بتنفيذ المصانع للإجراءات الاحترازية
كتب- محمد عبدالناصر:
أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه يتابع تكليفات الرئيس السيسي بالتأكد من تنفيذ المصانع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة يجب أن تستمر في العمل مع اتخاذ أصحاب الأعمال الإجراءات الاحترازية.
وتابع: "هناك ضرورة لحماية العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".
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