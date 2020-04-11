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مدبولي: نتابع تكليفات الرئيس السيسي بتنفيذ المصانع للإجراءات الاحترازية

04:04 م السبت 11 أبريل 2020
مدبولي: نتابع تكليفات الرئيس السيسي بتنفيذ المصانع للإجراءات الاحترازية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه يتابع تكليفات الرئيس السيسي بالتأكد من تنفيذ المصانع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة يجب أن تستمر في العمل مع اتخاذ أصحاب الأعمال الإجراءات الاحترازية.

وتابع: "هناك ضرورة لحماية العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فيروس كورونا العزل الحظر حماية العمال

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