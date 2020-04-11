الصحة العالمية تحسم الجدل: هل تنقل أجساد الموتى عدوى كورونا؟

كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن أجساد الموتى لا تنقل عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت في دليلها الإرشادي الذي أصدرته نهاية مارس الماضي، أن جثث الموتى ليست معدية عموما باستثناء حالات الحمى النزفية مثل تلك الناتجة عن فيروسي إيبولا ومابورغ والكوليرا، موضحة أنه من المفاهيم المغلوطة الشائعة أن الأشخاص الذين يتوفون بمرض معدٍ ينبغي إحراق جثثهم، ولكن ذلك ليس صحيحا، بإحراق الجثث هو خيار يتعلق بالعادات والطقوس والموارد المتاحة.

وشددت المنظمة على أنه لا يوجد دليل حتى الآن على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة إنه ينبغي الحرص طوال الوقت على صون واحترام كرامة الميت وتقاليده وطقوسه الدينية ورغبات أسرته، وتفادي العجلة في التخلص من جثة الميت بسبب كورونا.

ونصحت المنظمة، المتعاملين بشكل مباشر مع الجثامين مثل الذين يقومون بمهام تغسيل الموتى وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر والحلاقة، بارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة، كالقفازات والعباءات وحيدة الاستعمال المانعة للماء والكمامات الطبية وواقيات العينين وفقاً للاحتياطات القياسية، لأن الفيروس قد يكون عالقاً بأي من الأسطح المحيطة بالمتوفى أو الملابس التي كان يرتديها وليس لأن الجثمان يظل ناقلاً للعدوى بعد الوفاة.

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