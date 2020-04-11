شعراوي: إزالة 5700 حالة تعدي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها



كتب- محمد نصار:



أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يتابع بتقارير دورية الجهود التي تقوم بها كافة المحافظات فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، ومنع البناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء.



وأضاف شعراوي، في بيان، اليوم السبت، أن كافة قطاعات الوزارة المعنية من غرفة العمليات وإدارة الازمات وقطاع التفتيش والرقابة وقطاع الأمانة العامة للمحليات في حالة استنفار على مدار اليوم، وتتابع مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على 24 ساعة خلال الفترة القادمة للانتهاء من إزالة كافة المخالفات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية والتصدي بحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات جديدة.



وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة نتائج الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة والتي تقوم بها المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم، وأسفرت عن إزالة 150 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 650 حالة واستعادة حوالي مليون و500 متر مربع وإزالة 15 حالة تعدي بالزراعة على 400 فدان من أملاك الدولة بالمحافظات.



كما تم إزالة 150 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالي إلى 2650 حالة بإجمالي 50 ألف متر مربع، و300 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضي الزراعية ليصل الإجمالي إلى 2400 حالة إزالة بمساحات حوالي 1300 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.



وشدد وزير التنمية المحلية، على أنه سيتم رصد أي محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فورًا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات.



وأشار شعراوي، إلى أن المحافظات تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع في تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية.



وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية للحفاظ على ترسيخ هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.



وجدد اللواء شعراوي، التأكيد على أهمية التزام المواطنين بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات من بعض المواطنين حتي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصًا على إعلاء مصالح الوطن خاصة في تلك الظروف الراهنة ومنع التعدى على حقوق الأجيال القادمة لتحقيق مصالح شخصية.