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مقرر "القومي للسكان" السابق يطالب بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مشكلات الأطباء

03:34 م السبت 11 أبريل 2020
مقرر "القومي للسكان" السابق يطالب بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مشكلات الأطباء

الدكتور عمرو حسن

كتب- محمد مهدي:

طالب الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، بتخصيص خطين ساخنين لضمان استجاب أسرع للمصابين بفيروس "كورونا" وأيضًا الأطقم الطبية، بجانب الخط الساخن الذي خصصته وزارة الصحة "105".

وأوضح في تصريحات له، السبت، أن مجلس الوزراء مشهود له بالكفاءة وسرعة الاستجابة، من أجل ذلك هناك ضرورة لكي يخصص خطين تابعين له، الأول خاص بالأطباء والطاقم الطبي للإبلاغ عن نقص المستلزمات الطبية أو أي مشكلة تواجه الطاقم الطبي لم يتم الاستجابة لها من قبل القيادات المباشرة.

وأضاف: الخط الثاني خط للمواطنين المصابين بفيروس كورونا للإبلاغ عن الحالة أو كيفية التعامل مع الحالات المصابة، في حالة عدم الاستجابة من الخط الساخن رقم 105.

ونوه مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق إلى أن ما قامت به الدولة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن هو عمل عظيم نال استحسان دول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة بالمجال الصحي وبصفة خاصة منظمة الصحة العالمية.

القومي للسكان عمرو حسن مشاكل الأطباء

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