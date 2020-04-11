كي لا نهدر مجهود الحكومة.. فرج عامر يطالب بإعلان الحظر أيام الإجازات الرسمية

كتب- أحمد علي:

طالب المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان الحظر في أيام العطلات والإجازات الرسمية، مشيرًا إلى أن المواطنين يعتبرون الإجازات الرسمية مناسبات للخروج والاحتفال في الشوارع؛ ما يهدر مجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.



وأوضح عامر، في بيان له، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا تستلزم تحمل مسؤولية من قِبَل المواطنين، وإلزام المنازل، في حين أن بعض العطلات الرسمية يعتبرها المواطنون إجازات من العمل ويخرجون إلى الشوارع، وهذا يتعارض مع الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.



ولفت إلى أن الحكومة جادة في مواجهة الفيروس بكل القرارات والتعليمات والإجراءات المشددة للتعامل مع هذا الوباء، وتحجيم حركة المواطنين قدر الإمكان وعدم خروجهم من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى.