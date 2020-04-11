الصحة تطلق خدمة جديدة عبر "واتساب" للرد على استفسارات كورونا



كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إطلاق خدمة الرد الآلي عبر تطبيق "واتساب" للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الخدمة مجانية وتقدم للمواطنين إجابات حول أهم الاستفسارات عن فيروس كورونا من وزارة الصحة والسكان المصرية على مدار اليوم.

وأشار مجاهد إلى أن خدمة رسائل "واتساب" ستكون بمثابة مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لتوفير استجابات سريعة للمصريين والمقيمين غير المصريين على أرض جمهورية مصر العربية.

ولفت مجاهد إلى أنه بمجرد أن يتم حفظ الرقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال على الهاتف المحمول أول الدخول إلى ذلك الرابط https://wa.me/201553105105 ثم إرسال كلمة Hi في رسالة على تطبيق "الواتساب"، يمكن البدء في الخدمة، وسوف تظهر بعدها قائمة من الاختيارات يمكن للمستخدم أن يختار من بينها ويستقبل من خلالها الإرشادات اللازمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، بالإضافة إلى روابط من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة للحصول على المزيد من المعلومات.

وأضاف أن الخدمة تشمل معلومات حول طرق الوقاية من فيروس كورونا وأعراضه، أحدث إحصائيات الإصابات في الدولة، ونصائح حول البقاء في المنزل، نصائح التنقل، وإجابات حول الأسئلة الشائعة.

وقال مجاهد إن تلك الخدمة تم بناؤها من خلال منصة اتصالات "إنفوبيب Infobip" العالمية مع تطبيق "واتساب"، حيث تسمح بالمحادثات الثنائية فيتم إرسال رسائل إلى أي شخص قام بتفعيل تلك الخدمة، بالإضافة إلى توجيهه إلى مصادر على الإنترنت، للحصول على المزيد من المعلومات.

ومن جانبهم أعرب مسئولون من شركة "واتساب" عن سعادتهم بتوفير وسائل اتصال لوزارة الصحة والسكان المصرية لمساعدتها على الإجابة عن أسئلة المواطنين حول الفيروس بنصائح طبية في الحال وبشكل دوري، حيث يعتمد عليها المواطن للمحافظة على سلامته، موضحين أن عدد من وزارات الصحة حول العالم يستخدمون خطوط الاستفسارات عن فيروس كورونا عبر "واتساب"، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، حكومة سنغافورة، إدارة الصحة بجنوب أفريقيا، وإندونيسيا، مؤكدين إطلاق المزيد من الخدمات خلال الأيام والأسابيع القادمة.