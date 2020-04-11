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عمرة رمضان انتهت.. "غرفة السياحة" توجه رسالة جديدة للمعتمرين الملغية رحلاتهم

12:27 م السبت 11 أبريل 2020
عمرة رمضان انتهت.. "غرفة السياحة" توجه رسالة جديدة للمعتمرين الملغية رحلاتهم

مطار القاهرة الدولي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، عن انتهاء عمرة رمضان رسميًا نتيجة عدم سماح الوقت المتاح بتسيير رحلات، قائلًا: خلاص مفيش عمرة رمضان.

وقال الغمري، لمصراوي، اليوم السبت، إن غرفة العمليات ولجنة المتابعة التي شكلت بالغرفة من أعضاء السياحة الدينية بمجلس الإدارة، تجري اتصالاتها مع الجانب السعوي وشركات الطيران بشأن مستحقات شركات السياحة والمعتمرين بعد إلغاء رحلات العمرة نتيجة تفشي وباء كورونا وفرض حظر تجوال.

ووجه رسالة للمعتمرين الملغية رحلاتهم، بعدم القلق على مستحقاتهم لدى الشركات نهائيا قائلًا: أي معتمر لديه أموال عند الشركات فهي في أمان وبمجرد تحصيل الشركات هذه الأموال سيتم إعادتها للمواطن مباشرة، كونها تعلم أن عليها رقابة مشددة من الغرفة والوزارة والدولة.. والحقوق محفوظة".

وأكد الغمري، لعملاء شركات السياحة من المواطنين الذين تم إلغاء رحلات العمرة الخاصة بهم، أنه فور تفعيل آلية الاسترداد التي أعلنت عنها السلطات السعودية ووصول تلك الأموال إلى شركات السياحة سيتم على الفور إعادتها إلى المواطنين.

وتجري الغرفة اتصالات مكثفة مع وزارة السياحة والآثار لبحث تفعيل آلية الاسترداد مع وزارة الحج السعودية، ومخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة للتواصل مع كافة الجهات السعودية لتسريع الإجراءات وآلية الاسترداد في أسرع وقت ممكن.

عمرة رمضان الغاء العمرة فيروس كورونا غرفة السياحة رمضان 2020

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