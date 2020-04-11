أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

"المصرية لتجارة الجملة": طرح 25 ألف طن لحوم ودواجن مجمدة يوميًأ بالصعيد

12:11 م السبت 11 أبريل 2020
"المصرية لتجارة الجملة": طرح 25 ألف طن لحوم ودواجن مجمدة يوميًأ بالصعيد

اللحوم والدواجن بالمجمعات

كتب- محمد سامي:

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة، عن طرح 25 ألف طن لحوم ودواجن مجمدة يوميًا بفروع ومنافذ الشركة بالوجه القبلي بجانب توفير السلع الغذائية واللحوم الطازجة للمواطنين في كأفة المحافظات الأخرى علي مستوى المحافظات، في إطار قيام الوزارة بمد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأضافت الشركة، في بيان، اليوم السبت، أن منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة، أتاحت صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من مديري المديريات، أشار إلى انتظام صرف مقررات شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة في بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي، ويتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً يوميًا.

الشركة المصرية لتجارة الجملة لحوم ودواجن الصعيد المجمعات الاستهلاكية

الخبر التالى:

قبل صرف الـ500 جنيه.. القوى العاملة توجه رسالة جديدة للعمالة غير المنتظمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1699019

    عدد المصابين

  • 377040

    عدد المتعافين

  • 102782

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نقابة الأطباء: وفاة 3 أطباء وإصابة 43 بكورونا منذ بداية الأزمة