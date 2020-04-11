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جهاز الشروق: إزالة مبنى مخالف بقطعة أرض سبق سحبها

11:50 ص السبت 11 أبريل 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تمت إزالة مبنى مخالف على قطعة الأرض رقم 431 المجاورة السادسة الإسكان العائلي، سبق سحبها من مالكها وأصبحت ضمن الأراضي الشاغرة وفي حوزة الجهاز، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وبالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وقال الغيطي، في بيان، اليوم السبت، إن المخالف استغل الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لمحاولة البناء عليها.

وأضاف أن المواطن المسحوب منه القطعة شرع في استكمال المراحل البنائية دون سند قانوني، معتقدًا وضع الجهاز أمام الأمر الواقع وهو الأمر الذي لن يتم قبوله.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه فور رصد الحالة المخالفة في مهدها تمكنت اللجنة من الإزالة بالمعدات اللازمة وتحرير محضر المخالفة.

وحذر رئيس الجهاز، مرتكبي المخالفات بعدم تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعماري لمدينة الشروق.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة والتصدي لمخالفات البناء، نظرًا لاستغلال القائمين بها تعامل الدولة مع تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي إطار المتابعة أولًا بأول لأعمال البناء الجارية.

إزالة مبنى مخالف جهاز تنمية مدينة الشروق الإسكان العائلي

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