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الإسكان: إلزام الشركات العاملة بدمياط والمنصورة بإجراءات الوقائية من كورونا

11:40 ص السبت 11 أبريل 2020
الإسكان: إلزام الشركات العاملة بدمياط والمنصورة بإجراءات الوقائية من كورونا

جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

شدد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، على جميع الشركات العاملة في تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينتي دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، باتخاذ جميع الاحتياطات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمواقع المختلفة.

وقال رجب، في بيان، اليوم السبت، إنه تم إلزام الشركات باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها، وهي توفير وسائل الحماية من كمامات وخلافه، وتطهير وتعقيم وسائل نقل العمالة إلى جانب توفير جهاز قياس الحرارة بكل موقع عمل، والحفاظ على المسافات الآمنة بين العاملين، وتوفير أدوات النظافة الشخصية لجميع العاملين بالموقع، وعدم السماح للعمالة بأي تجمعات في مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينتين.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وفي إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الإنتهاء من المشروعات الجارية.

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