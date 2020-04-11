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تراجع البطاطس والليمون.. أسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اليوم

10:58 ص السبت 11 أبريل 2020
تراجع البطاطس والليمون.. أسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار الخضار والفاكهة

كتبت-علاء حجاج:

عادت أسعار بعض أصناف الخضروات للارتفاع خلال اليوم السبت، في سوق العبور مقارنة بأسعارها أمس الجمعة.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، ارتفعت أسعار الخيار والفاصوليا والكوسة والباذنجان البلدي خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 5 جنيهات

البطاطس بين 1.75 و 2.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 2.5 و 9 جنيهات.

الكوسة بين 2 و 3.5 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و7 جنيهات بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و 5 جنيه، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 4 و 6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 جنيه و 6 جنيهات، بزيادة جنيه واحد.

البامية بين 20 و25 جنيهات بتراجع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات ، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 4 و 9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و12 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اسعار البطاطس الليمون سوق العبور

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