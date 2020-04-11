حدث ليلاً| لماذا ارتفع معدل وفيات كورونا في مصر؟.. وكنيسة القيامة مغلقة لأول مرة منذ قرن

كتب - أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفز إلى 7.5%.. لماذا ارتفع معدل وفيات كورونا في مصر؟

كانت إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا في طريقها إلى مستشفى العزل، بعد إرسال سيارة إسعاف مجهزة لها وإبلاغ المستشفى لاستقبالها، إلا أن غرفة العمليات بوزارة الصحة تلقت اتصالًا مجددًا يفيد بوفاتها قبل أن تصل إلى العزل.

هذه الحالة - التي يتحفظ مصراوي على نشر بياناتها - ضمن نحو 40 حالة مصابة بكورونا، قالت وزارة الصحة، إنها توفت قبل الوصول إلى المستشفيات، من إجمالي عدد الوفيات الذي ارتفع إلى 135 بعد تسجيل 17 حالة جديدة اليوم، وهوّ أكبر معدل وفيات يومي منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

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"السياحة" تكشف حقيقة إنشاء هيئة للحج والعمرة

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن الحديث عن إنشاء هيئة للحج والعمرة مرفوض مطلقًا، نافيًا تقديم أي دراسة بهذا الشأن.

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طائرة ماليزية خاصة لإجلاء 285 مواطنًا من القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، طائرة مالَيزية قادمة من دولة ماليزيا لإجلاء مواطنيها من القاهرة، في ظل فترة تعليق الطيران من وإلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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الأوقاف: لا مجال لصلاة التراويح بالمساجد ما لم تزل علة تعليقها​

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة أحكمت السيطرة على المساجد والزوايا، حيث قامت بفصل أكثر من عشرة أئمة لمخالفتهم الإجراءات والأوامر التي طالبت بها الأوقاف.

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منظمة الصحة تخشى عودة "قاتلة" للوباء في حال التسرع في رفع العزل

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية الجمعة من رفع متسرع لإجراءات العزل المتخذة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، وقال إنّ هذا الأمر قد يتسبب بعودة "قاتلة" للفيروس.

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كورونا| أكثر من 100 ألف وفاة.. والصحة العالمية تحذر: لا يوجد بلد محصن

ما بين مقابر جماعية في أمريكا وتمديد الإغلاق الوطني في إيطاليا وأكبر عدد وفيات في يوم واحد في بريطانيا، يواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح في العالم، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه لا يوجد بلد محصن من الوباء.

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كنيسة القيامة مغلقة في عيد الفصح لأول مرة منذ قرن

أغلقت كنيسة القيامة أبوابها لأول مرة منذ مائة عام بسبب فيروس كورونا، ولم يتبق أمام المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح سوى متابعة القدّاس عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي في أجواء من الحزن والترقب.

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وفيات كورونا تتخطى الألفين في أمريكا

أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية بأن أرقام الوفيات بفيروس كورونا عاودت ارتفاعها بالولايات المتحدة، بعد يومين من الانخفاض النسبي.

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