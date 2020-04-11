"السياحة" تكشف حقيقة إنشاء هيئة للحج والعمرة

كتب- يوسف عفيفي:

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن الحديث عن إنشاء هيئة للحج والعمرة مرفوض مطلقًا، نافيًا تقديم أي دراسة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثلاثين بالاتحاد المصري للغرف السياحية، اجتماعًا طارئًا اليوم الجمعة، لمناقشة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء هيئة للحج والعمرة.

وذلك بحضور كل من أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وناصر ترك عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ووحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس لجنة التواصل بالاتحاد.

وأكد الشاعر حرص الغرفة التام على مصالح شركات السياحة، التي وضعت ثقتها فيه وفي جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، مشددًا على أنه لن تضار أي شركة في عهد مجلس يرأسه، خصوصًا في ظل الدعم القادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقطاع والعاملين فيه.

وأوضح الشاعر، أنه يعمل على دعم شركات السياحة والعاملين فيها وفق آلية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

من ناحيتها، طالبت لجنة الثلاثين رئيس الغرفة باﻹسراع في قانون بوابة العمرة المصرية وإقراره بمجلس النواب والجهات الرسمية.

ونفى أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وصول أي دراسة بخصوص مشروع هيئة الحج والعمرة، مؤكدًا أنه لم يصل للاتحاد أي دراسة تخص هذا الأمر.

وأكد الوصيف، دعم الاتحاد الكامل لغرفة شركات السياحة في اي اجراءات أو قرارات تتخذها لحماية مقدرات ومكتسبات الشركات، كما وعد بمساعدة مجلس إدرة الغرفة بسرعة انهاء الاجراءات المتعلقة بقانون بوابة الحج والعمرة.

وأكدت لجنة الثلاثين، على الدعم الكامل ﻷعضاء مجلس إدارة الغرفة في المحافظة على مقدرات ومكتسبات شركات السياحة بمختلف الأنشطة التي يكفلها القانون رقم 38 لعام 1977 وأنها في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع مجلس إدارة الغرفة ومجلس الاتحاد وذلك لخدمة أعضاء الجمعية العمومية التي منحتها الثقة الكاملة.