اتحاد كتاب مصر ينعى الشاعر فؤاد طمان: سيرته الأدبية خالدة عبر الأجيال

كتب- محمد عاطف:

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، الشاعر فؤاد طمان، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر يناهز 77 سنة.

وجاء في بيان النقابة: "ترك الشاعر الراحل العديد من الدواوين الشعرية التي تحمل هم وطنه، والتي ترجمت للعديد من اللغات، فقدنا جسد الراحل ولكن يبقى إرثه أمام جميع الأجيال على مر العصور".

وأوضحت النقابة، أن الشاعر الراحل كان مساهمًا في الحياة الأدبية بشكل كبير، وكان له جائزة باسمه تمنح سنوية من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، كما أن الجائزة تمنح بعد إجماع مجلس الأمناء، وأكد البيان أن طمان رحل عن عالمنا ولكن تبقى سيرته الأدبية خالدة بيننا.

ولد الشاعر فؤاد طمان في محافظة الجيزة 3 ديسمبر 1943م، وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 1965، وتخرج في الكلية الحربية ثم ندب للقوات البحرية 1967م.

واختير طمان عضوًا في وفد مصر باحتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية، واحتفالية الخرطوم عاصمة للثقافة العربية، ومهرجان المحبة باللاذقية، ودورات مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري.