طائرة ماليزية خاصة لإجلاء 285 مواطنًا من القاهرة

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، طائرة مالَيزية قادمة من دولة ماليزيا لإجلاء مواطنيها من القاهرة، في ظل فترة تعليق الطيران من وإلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بالمطار إن الطائرة سوف تقل لنقل 285 راكبا ماليزيا إلى بلدهم، بعد انتهاء فترة تواجدهم بالقاهرة، مضيفة أنه تم استقبال الطائرة وتوفير كافة الإجراءات الوقائية َالاحترازية من الحجر الصحي والصيانة والخدمات الجوية والأرضية.

قامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بتقديم الخدمة للطائرة الماليزية التي وصلت إلى المطار القاهرة، وغادرت على متنها رعايا دولة ماليزيا.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ويستمر حتى 23 أبريل الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.