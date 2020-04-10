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"القوى العاملة" تكشف تفاصيل وفاة مصري في إيطاليا

11:46 م الجمعة 10 أبريل 2020
"القوى العاملة" تكشف تفاصيل وفاة مصري في إيطاليا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الجمعة، تقريرًا عاجلًا من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارة مصر في مدينة ميلانو الإيطالية يكشف فيه وفاة مواطن مصري طبيعيًا.

وبحسب بيان اليوم، قال الملحق العمالي مجدي حسنين، إن المواطن الذي توفى يدعى "أحمد خالد هلال"، ويقيم في ميلانو وهو من محافظة القاهرة.

وأكد حسنين، أن وفاته كانت طبيعية، بعد أن نشرت بعض جروبات وصفحات المصريين بأنه ضحية لفيروس كورونا، وبالتواصل مع والده أوضح أن ابنه كان بخير لكنه توفى فجأة، لافتًا إلى أن النيابة رفضت تسليم الجثة قبل إعادة التشريح، وأظهرت التحليل الأولية أنه لا يعاني من أي مرض، والدم ليس به مواد سامة ولا مخدرة، وأظهر نتيجة تحليل كورونا (سالب) أي أنه ليس مصابا بالفيروس.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية ﻷحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"

محمد سعفان إيطاليا وزارة القوى العاملة مدينة ميلانو فيروس كورونا

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