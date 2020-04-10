الأحد.. حفل لعلي الحجار و"أليس في بلاد العجائب" على قناة وزارة الثقافة
كتب- محمد عاطف:
تبث وزارة الثقافة يوم الأحد المقبل، حفلًا للنجم علي الحجار عبر قناتها في "يوتيوب" ضمن المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" في التاسعة مساء.
ويقدم الحجار خلال الحفل مجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدى مشواره الفني الممتد.
ويسبقه في السادسة مساء العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب" الذي يوجه رسالة للأطفال تحثهم على ضرورة السعي لتحقيق الأحلام من خلال معالجة درامية استعراضية للقصة العالمية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم.
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