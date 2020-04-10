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أمطار خفيفة على السواحل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

02:50 م الجمعة 10 أبريل 2020
أمطار خفيفة على السواحل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

أمطار

القاهرة - أ ش أ:

الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا.

وتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية الغربية، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود فيها طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.. فيما يسود على شمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدلا نهارا لطيفا ليلا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

شبين الكوم 13 23

طنطا 13 23

دمنهور 12 22

الإسكندرية 15 21

بلطيم 14 21

مطروح 12 20

السلوم 12 21

سيوة 09 22

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 13 25

السويس 13 24

العريش 12 20

رفح 12 19

رأس سدر 15 25

نخل 11 22

نويبع 18 24

طابا 13 23

كاترين 06 17

الطور 16 25

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 26

مرسى علم 19 25

الفيوم 12 24

بنى سويف 13 24

المنيا 12 24

أسيوط 13 25

سوهاج 15 26

قنا 17 26

الأقصر 17 27

أسوان 18 28

أبوسمبل 19 28

الوادى الجديد 15 27

شلاتين 19 27

ابو رماد 19 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 20 25​

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Asha
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