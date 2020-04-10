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مؤشر مصراوي| إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 5 أضعاف الصين

02:01 م الجمعة 10 أبريل 2020
مؤشر مصراوي| إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 5 أضعاف الصين

مؤشر مصراوي

رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

تخطى إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عالميًا المليون والنصف، إذ وصل عدد المُصابين حتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة مليون و595 ألفًا، و348 إصابة.

وما تزال الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا على قائمة الدول الأكثر إصابة، فيما جاءت إيطاليا بؤرة التفشي الأوروبية في المرتبة الثالثة، ثم حلت ألمانيا وفرنسا خلفها مباشرة بالمركزين الرابع والخامس.

و تجاوزت أمريكا نظيرتها الصين في معدل الإصابات المُعلنة بـ 5 أضعافها، إذ سجلت الولايات المتحدة 461 ألف و437 إصابة حتى آخر إحصائية، بينما استقرت الصين عند 82 ألف و883 إصابة منذ مُدة.

ويمكنك عبر مؤشر مصراوي التالي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لإصابات كورونا كل يوم، وترتيب الدول الـ10 الأعلى والأقل تسجيلا للإصابات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلا لمتابعة التغييرات التي تحدث يوميا منذ يناير الماضي.

مؤشر مصراوي عدد إصابات كورونا خريطة كورونا عداد كورونا أرقام كورونا

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كورونا فى مصر

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  • 118

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1603330

    عدد المصابين

  • 355983

    عدد المتعافين

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