الصحة العالمية تكشف الوضع في اليمن بعد ظهور الحالة الأولى بكورونا

(وكالات):

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها تتباع إعلان وزارة الصحة العامة في اليمن عن أول حالة مؤكدة مخبريًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت المنظمة أن الحالة تحت العزل والمعالجة حالياً، ويتم تتبع جميع المخالطين وحجرهم صحياً، مؤكدة أنها تعمل مع الصحة اليمنية لضمان اتخاذ المزيد من تدابير الاحتواء السريع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليمنية، صباح اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمدينة الشحر في محافظة حضرموت.

وقال الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة اليمنية العليا للطوارئ - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - إن الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، موضحا أن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.