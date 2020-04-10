الصحة العالمية تكشف الوضع في اليمن بعد ظهور الحالة الأولى بكورونا
(وكالات):
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها تتباع إعلان وزارة الصحة العامة في اليمن عن أول حالة مؤكدة مخبريًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأضافت المنظمة أن الحالة تحت العزل والمعالجة حالياً، ويتم تتبع جميع المخالطين وحجرهم صحياً، مؤكدة أنها تعمل مع الصحة اليمنية لضمان اتخاذ المزيد من تدابير الاحتواء السريع.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليمنية، صباح اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمدينة الشحر في محافظة حضرموت.
وقال الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة اليمنية العليا للطوارئ - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - إن الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، موضحا أن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.
تتابع منظمة الصحة العالمية إعلان وزارة الصحة العامة عن أول حالة مؤكدة مخبرياً بفيروس مرض كورونا في #اليمن .الحالة تحت العزل والمعالجة حالياً، ويتم تتبع جميع المخالطين وحجرهم صحياً. تعمل منظمة الصحة العالمية مع الوزارة لضمان اتخاذ المزيد من تدابير الاحتواء السريع .— WHO Yemen (@WHOYemen) April 10, 2020
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