أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الصحة العالمية تكشف الوضع في اليمن بعد ظهور الحالة الأولى بكورونا

01:28 م الجمعة 10 أبريل 2020
الصحة العالمية تكشف الوضع في اليمن بعد ظهور الحالة الأولى بكورونا

منظمة الصحة العالمية

(وكالات):

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها تتباع إعلان وزارة الصحة العامة في اليمن عن أول حالة مؤكدة مخبريًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت المنظمة أن الحالة تحت العزل والمعالجة حالياً، ويتم تتبع جميع المخالطين وحجرهم صحياً، مؤكدة أنها تعمل مع الصحة اليمنية لضمان اتخاذ المزيد من تدابير الاحتواء السريع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليمنية، صباح اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمدينة الشحر في محافظة حضرموت.

وقال الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة اليمنية العليا للطوارئ - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - إن الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، موضحا أن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا اليمن

الخبر التالى:

مؤشر مصراوي| إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 5 أضعاف الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1699

    عدد المصابين

  • 348

    عدد المتعافين

  • 118

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1603330

    عدد المصابين

  • 355983

    عدد المتعافين

  • 95758

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان