وزير التموين يوجه بصرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز
كتب - محمد سامي:
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العامة للسلع التموينية إلى سرعة صرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن شهر مارس الماضي بإجمالي مبلغ 251 مليون جنيه لكافة بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك مبكراً 10 أيام عن موعد صرفها المقرر.
وأوضحت وزارة التموين - في بيان اليوم الجمعة- أن ذلك يأتي ذلك حرصاً منها على توفير السيولة اللازمة لبدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي لقيامهم بتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم لطرحها للمواطنين للصرف ضمن منظومة فارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين.
جدير بالذكر أن وزير التموين كان قد قرر، فى وقت سابق، مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.
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