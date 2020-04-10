وزير التنمية المحلية: توفير الكمامات مجانًا لعمال النظافة

كتب - محمد نصار:

وجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين بالمشروعات المختلفة التى تجرى على أرض المحافظات والعاملين بمنظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى والتى تتطلب تواجد العاملين فى الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة فى مواقع العمل المختلفة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم فى عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وطالب شعراوي - في بيان اليوم الجمعة- المحافظين بالتواصل والتنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات على أرض المحافظات بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة.

وشدد على أهمية متابعة المحافظين لجهود الشركات والمقاولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم مواقع العمل المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للعمال .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الدفاع لتوفير كميات من الكمامات الواقية مجاناً للعاملين فى هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة والعاملين فى منظومة النظافة ورفع القمامة من الشارع على مستوى المحافظات .. لافتا إلى أنه طالب المحافظين بعمل حصر بأعداد العاملين في منظومة النظافة بكل محافظة وإرسالها إلى الوزارة للتنسيق في هذا الشأن.