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الحكومة: لا صحة لتوقف العمل بمشروعات المترو بسبب كورونا

10:34 ص الجمعة 10 أبريل 2020
الحكومة: لا صحة لتوقف العمل بمشروعات المترو بسبب كورونا

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات التابعة لهيئة الأنفاق، وأن كافة المشروعات بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها مستمرة دون توقف، مُشددةً على أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخطط لها.

وأكدت وزارة النقل استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في جميع مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة، (المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي، مشروعات البنية التحتية للسكك الحديدية، مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل) إلى جانب إطلاق حملة موسعة لتطهير قطارات ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتعقيمها ضد فيروس كورونا.

وفي النهاية، ناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.

مشروعات المترو فيروس كورونا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة النقل

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