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اليوم.. الخديوي ضمن فعاليات "الثقافة بين إيديك" الإلكترونية

06:47 ص الجمعة 10 أبريل 2020
اليوم.. الخديوي ضمن فعاليات "الثقافة بين إيديك" الإلكترونية

المسرحية الاستعراضية الخديوي

تعرض في العاشرة مساء اليوم الجمعة، المسرحية الاستعراضية "الخديوي"، على قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب"، ضمن فعاليات مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" الإلكترونية.

"الخديوي" إنتاج الفرقة‮ الغنائية الاستعراضية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يتناول العرض فترة حكم الخديوي اسماعيل تلك الفترة التي مازالت مثارا للخلاف بين الكثير من المؤرخين المتخصصين في التاريخ المصري الحديث.

يشارك في‮ ‬بطولة العمل ‬سميحة أيوب‮، ‬محمود‮ ‬ياسين‮، ‬فاروق الدمرداش‮‬،‮ ‬أشرف عبدالغفور‮،‮ ‬مدحت مرسي‮‬،‮ ‬حمزة الشيمي‮، نيفين علوبة‮، الحان محمد الموجي،‮ ديكور وملابس محمود مبروك،‮ ‬استعراضات وليد عوني‮، من تأليف فاروق جويدة، وإخراج جلال الشرقاوي.

مسرحية الخديوي وزارة الثقافة يوتيوب مبادرة خليك في البيت احنا أقوي من كورونا فيروس كورونا

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