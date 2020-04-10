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اليوم.. صلاة للجمعة تؤدى ظهرًا في المنازل

06:00 ص الجمعة 10 أبريل 2020
اليوم.. صلاة للجمعة تؤدى ظهرًا في المنازل

وزارة الأوقاف

أكدت وزارة الأوقاف مجددًا على أن صلاة الجمعة اليوم، ستؤدى ظهرًا في المنازل، ولا مجال لخطبة الجمعة في أي مكان، مسجد أو ستوديو أو غير ذلك، أو إذاعتها مسجلة دفعًا لأي التباس.

وشددت الوزارة، في بيان سابق، على جميع العاملين بها، استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك.

وحذرت الوزارة جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.​

صلاة الجمعة وزارة الأوقاف احنا أقوي من كورونا فيروس كورونا

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