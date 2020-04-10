بالصور| الأرمن الكاثوليك في احتفالات الأسبوع المقدس.. صلاة بلا جموع

تصوير وكتابة - روجيه أنيس:



احتفلت الطائفة الكاثوليكية في كنيسة سانت تريز للأرمن الكاثوليك في مصر الجديدة، بطقوس الأسبوع المقدس "أسبوع الآلام"، الذي يليه الاحتفال بعيد القيامة يوم الأحد المقبل، بحسب التقويم الغريغوري، حيث تقام الصلوات والقداسات في الكنيسة كعادتها كل عام، لكن الفرق الوحيد هذه السنة أن القداسات والصلوات بلا مصلين، عدا عدد محدود جدًا من الشمامسة والخدام، للمساعدة في الصلوات والبث الحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أرائك خالية، وصوت الكورال المكون من ثلاثة مرنمين يتردد بصدى، ويوجه المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك بصره لشاشة الموبايل المرفوع في وسط الكنيسة مخاطبًا شعب الكنيسة والمتابعين للقداس عبر الإنترنت، بينما تنهال التعليقات ويطلب بعضهم رفع صوت الصلوات فيطلب الخادم زيادة الميكرفونات حتى يصل الصوت بوضوح للمتابعين.

بمرور الوقت يزداد عدد المتابعين للقداس "احنا من يومين عملنا صلاة أنا وكام شماس.. وكنا بنبث على الإنترنت.. لقينا كنايسنا في كندا وسوريا ولبنان أخدوا البث بتاعنا وشاركونا الصلاة وكان شيئ جميل جدًا. طبعًا ده وقت صعب.. لكن كان هيبقى أصعب لو مفيش سوشيال ميديا" يقول المطران كريكور لـ "مصراوي".

طقس الاحتفال بخميس العهد واحد من أبرز الطقوس المسيحية، حيث غسل المسيح أرجل تلامذته، كما أعد العشاء الأخير. وتلتزم غالبية الكنائس بطقس غسل أقدام المصلين، حيث يقوم رجل الدين بهذا الطقس، ولذلك تتوسط المنصة أمام الهيكل صحن كبير ودورق مياه.

"من الصعب على قلوبنا نكون يوم خميس العهد ومنقدرش نعمل اللي عمله السيد من غسل أرجل التلاميذ بسبب الفيروس الخبيث.. لكن بدلاً من غسل الأرجل هطلب منكم نطهر قلوبنا جميعًا.. وصلاتنا على المياه هتكون لمباركتها لتكون شافيه لأرواحنا وأجسادنا" يقول المطران كريكور مخاطبًا شعب الكنيسة.

جدير بالذكر أن المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك قد بث رسالته الرعوية بمناسبة عيد القيامة وقال فيها: "لا نستسلم أبدًا لليأس.. فإننا نطلُب من الرب يسوع في يوم قيامته أن يضمّ إلى جراحه جراح جميع المظلومين بسبب الحروب، والمرضى والمتألمين من جرّاء فيروس الكورونا الذي يهدّد العالم كلّهُ، فيمنحه قوة الفِداءُ ويمنح قلوب الناس الخائفة نعمة النهوض من جديد إلى الحياة.. ونصلي من أجل الجميع أطباء وممرضين وأمن والوطن جميعًا".

كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أصدرت يوم ٢٠ مارس قرار بإلغاء كافة الصلوات الجماعية والاحتفالات للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.