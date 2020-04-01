بالتفاصيل.. تطبيق إلكتروني لتقصي إصابات كورونا وتتبع شجرة المخالطين

كتب - أحمد جمعة:

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن تصميم تطبيق إليكتروني يمكنه رصد كل حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وقال صلاح في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن التطبيق الإليكتروني يمكنه رصد رحلة الإصابة من فرق التقصي أو المستشفيات أو خط الطوارئ 105، إلى إثبات اصابتها وتحويلها لمستشفى العزل وعلاجها أو العزل المنزلي، موضحًا أنه يتيح تتبع شجرة المخالطين للحالات المصابة وأماكن تواجدهم، وموعد إجراء التحليل لهم ونتائجه.

وأضاف: "يمكن لمن يملك التطبيق سواءً من فرق التقصي أو مستشفيات الصدر والحميات أو المستشفيات العامة أو مستشفيات العزل، أن يتابع الحالات المصابة وإمكانية تسجيلها فور وصولها والكشف عليها من البداية ثم استكمال رحلة العلاج واطلاع باقي الفرق الطبية في كل مرحلة".

وكشف أن التطبيق الإليكتروني ينقسم إلى 5 شاشات؛ الأولى تُمكَّن فرق التقصي للحالات المصابة أو العاملين في الكول سنتر من تسجيل حالات الاشتباه التي وصلوا إليها، والثانية للأطباء بالمستشفيات دون الحميات والصدر لتسجيل حالات الاشتباه بعد الكشف عليها وتحديد التشخيص المناسب لهم سواء بالعزل المنزلي أو التحويل للمستشفيات الصدر والحميات لأجراء تحليل الفيروس.

أما الشاشة الثالثة في التطبيق خاصة بمستشفيات الصدر والحميات لتسجيل الحالات التي تم إجراء تحليل Pcr الخاص بالفيروس لها، وتاريخ سحب العينة وإرسالها للمعامل للتحليل واتخاذ قرارها بتحويلها لمستشفيات العزل أو الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا حسب نتيجة التحليل، والرابعة خاصة بمعامل التحاليل لتسجيل نتائج تحاليل الحالات عليها، والخامسة خاصة بمتابعة المريض بالفيروس بعد إثبات إصابته في مستشفيات العزل.

ولفت المهندس أيسم صلاح إلى إطلاق تطبيق آخر خاص بمستشفيات العزل التي يوكل إليها علاج الحالات المصابة بكورونا، حيث يتيح التطبيق تسجيل المرضى بكل مستشفى عزل وتقاريرهم الطبية ونتائج تحاليلهم وكورسات علاجهم منذ دخولهم المستشفى حتى تماثلهم للشفاء ومغادرة المستشفي.

لم يقتصر أمر المنظومة الإلكترونية على اكتشاف الحالات المصابة بكورونا فقط، بل امتد الأمر إلى تدريب الأطقم الطبية إلكترونيا على مستوى الجمهورية على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا والمصابة بالفيروس وتشخيص هذه الحالات.