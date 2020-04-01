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في الـ10.5 مساءً.. توقف بث "قنوات المتحدة" 45 ثانية لهذا السبب

10:00 م الأربعاء 01 أبريل 2020
في الـ10.5 مساءً.. توقف بث "قنوات المتحدة" 45 ثانية لهذا السبب

المهندس حسام صالح المتحدث بإسم قنوات المتحدة

كتب- مصطفى علي:

دشنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمؤازرة وشكر أطباء وأطقم التمريض وكل العاملين فى مجال الرعاية الصحية في مصر، والذين يقفون في المقدمة من أجل حماية أرواح المصريين من الفيروس الفتاك كوفيد 19 أو المصطلح عليه "كورونا".

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث بإسم المجموعة، بأن تلك المبادرة انطلقت على خلفية اجتماع قنوات شركات المجموعة برئاسة رجل الأعمال تامر مرسي، وتم الاتفاق على مشاركة القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة في تلك المبادرة لتحية الأطقم الطبية التي أطلق عليها مصطلح "جيش مصر الأبيض".

وعن تفاصيل المبادرة أفاد صالح، بأنه في الـ10 ونصف مساءً، سيتوقف إرسال كل قنوات المتحدة لمدة 45 ثانية، ليتحد الجميع في توجيه الشكر لهؤلاء المحترمين والمحترمات، موجهًا الدعوة لكل المصريين بأن يصفقوا من داخل بيوتهم في هذا التوقيت لجيش مصر الأبيض الذي يقوم بمهمة عظيمة في حماية أهل مصر.​

حسام صالح قنوات المتحدة أطقم التمريض الأطباء فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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