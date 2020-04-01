البابا تواضروس: قرار غلق الكنائس صعب ولكنه ضروري لسلامة البشر

كتب- مصطفى علي:

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن قرار غلق الكنائس قرار صعب ولكنه ضروري من أجل سلامة الناس، مضيفًا: لم يمكن أحد يتخيل أن يأتي يوم وتغلق فيه الكنائس، ولكن هذه الإجراءات يجب أن تُقابل بالصبر من أجل وقاية الجميع".

وشدد البابا تواضروس، في بيان، اليوم الأربعاء، على أن الكنيسة تصلي دائمًا من أجل طهارة النفس والروح والجسد، مضيفًا: "في صلاة القسمة المقدسة في أيام الصوم الكبير نطلب منه -الصبر الكامل- وأن الإنسان لا يوجد لديه أي وسيلة لتحقيق ما يتمني سوى الصبر وهي سمة تستمر مع الإنسان طوال حياته في عمله وتربيته لأبنائه وفي المرض وفي كافة التفاصيل".

وتابع: "الصبر هو وقت الانتظار، والسيد المسيح يقول: إن من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص"، موضحًا أن الصبر الكامل يشمل الصبر على الآخرين وتصرفاتهم، وأن الإنسان عندما يصبر على الآخر يستطيع أن يكسبه وأن يحتفظ بسلامه.

وأضاف أن الصبر يلازمه صفة الاحتمال، ويشمل الصبر في الضيقات والشدائد، وأنه لا يوجد شخص في هذا العالم لم يمر بفترات من الضيقة والألم.

وأشار البابا تواضروس، إلى أنه تكون لدى الإنسان المصري شكل من أشكال الصبر والجلد لاعتماده منذ قرون بعيدة على الزراعة وانتظار الثمر، موضحَا أن الله سمح بوجود فيروس كورونا وجلوس الإنسان في المنزل للوقاية منه حتى نتعلم الصبر بعد أن أصبح الإنسان في حالة استعجال دائم في كل تفاصيل الحياة.