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حدث في 8 ساعات| السيسي يناقش سد النهضة وتوافر السلع.. والحكومة تؤكد عدم اتخاذ إجراءات تقييدية جديدة

08:17 م الأربعاء 01 أبريل 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يناقش سد النهضة وتوافر السلع.. والحكومة تؤكد عدم اتخاذ إجراءات تقييدية جديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من الوزراء، لمناقشة قضايا مهمة مثل توافر السلع، ومشكلة سد النهضة، وتأكيد الحكومة عدم اتخاذ إجراءات تقييدية حاليًا، إضافة إلى الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتعلن طقس الأيام المقبلة.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي حدث في 8 ساعات سد النهضة إحنا أقوى من كورونا مصطفى مدبولي

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