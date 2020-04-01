السياحة: إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من الإيجارات

كتب- يوسف عفيفي:

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في اجتماعه الأخير، إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات لحين انقضاء الأزمة وعودة الحركة السياحية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد (Covid-19).