السياحة العربية: متوقع فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بسبب كورونا

كتب- يوسف عفيفي:



قالت منظمة السياحة العربية، إن أزمة فيروس كورونا الحالية ستؤدي إلى خسارة عالمية تتخطى 75 مليون وظيفة يدعمها هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الأساسية مساهمًا بنسبة 10.4% بالناتج المحلي الإجمالي العالمي.



وأشارت المنظمة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن العالم العربي شهد إلغاء ملايين الحجوزات حتى الآن لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف الدول، وتوقف التوافد إلى المقاصد السياحية العربية الرائدة عالميًا، بجانب إلغاء آلاف الرحلات لشركات الطيران العربية، وتوقفت 800 طائرة تابعة لها في المطارات حتى الآن.



وأوضحت أن قطاع السياحة والذي يمثل متوسط 14.2% من الناتج المحلّي الإجمالي للبلدان العربية، خسر منذ بداية العام وحتى أواخر مارس 2020، حوالي 25 مليار دولار في إيرادات السياحة و8 مليارات دولار كخسائر في إيرادات شركات الطيران العربية، و12.96 مليار دولار في الاستثمارات السياحية.



وتابعت: "الأهم من ذلك هو تهديد خسارة حوالي مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي تعتمد في معيشتها على قطاع السياحة والسفر