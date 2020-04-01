"أون لاين".. وزيرة الثقافة تطلق سلسلة محاضرات وندوات توعوية

كتب- محمد عاطف:

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" وينظمها المجلس الأعلى للثقافة وتحمل عنوان ثقافة أون لاين وذلك على قناة أمانة مؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة باليوتيوب

وقالت عبد الدايم، في بيان، اليوم الأربعاء، إن السلسلة تهدف إلى تقديم محاضرات مختصرة يلقيها أساتذة متخصصون من أعضاء لجان السياسات واللجان النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة وتتعلق بالظرف الراهن وما يصاحبه من تداعيات.

وأضافت أن الندوات تتناول مجالات مختلفة وتعالج العديد من الجوانب الحياتية في المجتمع المصري وتناقش الكثير من الموضوعات التربوية والنفسية والاجتماعية والعلمية والفكرية والتي توجه إلى مختلف الشرائح بهدف التثقيف والتوعية، مشيرة إلى أن البث يتم في الثالثة بعد ظهر يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

ومن المقرر أن تبدأ السلسلة بندوة عن الأبعاد الثقافية لموضوع الساعة كورونا ويلقيها الدكتور أسامة عبدالباري، عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمجلس