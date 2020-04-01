الصحفيين: سماح أنور طلبت مهلة لتقديم مستندات معاش والدها الراحل

كتب- مصطفى علي:

أكد محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن الفنانة سماح أنور استلمت تقريراللجنة المشكلة لتحديد آلية وقانونية صرف معاش والدها الكاتب الصحفي الراحل أنور عبدالله.

وقال شبانة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفنانة سماح أنور طلبت مهلة من الوقت لتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديمها رسميًا لنقابة الصحفيين.

وأضاف شبانة، أن النقابة تحرص على تسهيل كل الإجراءات ومنح الحقوق للزملاء وذويهم بالشكل القانوني السليم، وأن المرحوم أنور عبدالله تُوفي منذ ما يقرب من 12 عامًا والنقابة لا تمانع في صرف مستحقات المعاش النقابي الخاص به لعائلته وفق اللوائح والطلبات التي أعلنتها اللجنة المشكلة لبحث معاش الكاتب الصحفي الراحل.